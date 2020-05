Um balde de água fria na volta da Premier League

O governo britânico deu sinal verde para que o esporte profissional seja retomado no Reino Unido a partir de 1º de junho a portas fechadas.

Mas ainda será preciso muita negociação para que a bola volte a rolar na 'Terra da Rainha'. O coronavírus vem golpeando fortemente o Reino Unido, e o prefeito de Londres preza pela cautela.

"Sadiq (Prefeito de Londres) está muito interessado na volta da Premier League e em esportes profissionais em geral", disse um porta-voz do prefeito ao 'Evening Standard'.

"Mas, com o país ainda vivendo essa crise e centenas de pessoas morrendo todos os dias, ele acredita que é muito cedo para discutir a retomada da Premier League e outras competições na capital. Como torcedor do Liverpool, claro que Sadiq quer que a competição volte, mas isso só vai acontecer quando for seguro fazer isso", complementou.

Além do mais, é preciso convencer os jogadores de que a volta as atividades será algo seguro. Sergio Agüero revelou o medo dos atletas em declarações ao "Chiringuito de Jugones'.

“A maioria dos jogadores está apavorada porque tem filhos e família. Estou com medo, mas estou com minha namorada aqui e não vou entrar em contato com outras pessoas. Estou trancado em casa e a única pessoa que eu poderia infectar é a minha namorada”, disse.

O Reino Unido tem 230 mil casos confirmado de COVID-19 e mais de 33 mil pessoas perderam a vida devido a doença.