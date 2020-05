Conmebol divulga novas medidas para a retomada das competições

Enquanto a Europa se prepara para a retomada das competições, com a Bundesliga sendo a primeiro das grandes em voltar, na América do Sul o pico de contagios ainda é esperado.

A Conmebol, se reuniu e divulgou uma série de novas normas previstas para quando a bola voltar a rolar. Entre as principais mudanças está a permissão de cinco substituições por partida.

- Proibição para jogadores e comissão de cuspir e assoar o nariz antes, durante e depois do jogo na área da competição (campo de jogo e banco de reserva).

- Proibição para jogadores e comissão de beijar a bola antes, durante e depois do jogo.

- Obrigatoriedade para jogadores e comissão de submeter-se a controles de temperatura antes das partidas.

- Obrigatoriedade para jogadores e comissão de usar garrafas individuais de água e bebidas isotônicas.

- Proibição de trocar ou presentear a camisa ou qualquer outra parte do uniforme com rivais ou companheiros de mesma equipe ou qualquer outra pessoa.

- Uso obrigatório de máscaras aos jogadores e comissão que se encontram no banco de reservas.

- Proibido a troca de flâmulas ou presentes entre ambas equipes.

- No caso de participar de entrevista no campo ou em coletiva de imprensa depois da partida, deverá utilizar máscara ou protetor facial.

“Estas reuniões de seguimento com os membros do Conselho nos permitem ter o pulso real e atualizado da situação em cada uma das federações, bem como alinhar objetivos, protocolos e novas medidas que diminuam o impacto da Covid-19 no futebol continental”, disse o presidente da instituição, Alejandro Domínguez.