Boa notícia: Renan Lodi não está com coronavírus

O lateral brasileiro do Atlético de Madrid, Renan Lodi, poderá retornar nesta sexta-feira às sessões de treinamento individuais da equipe rojiblanco, depois de ter dado o segundo negativo seguido nos testes de PCR que determinam a presença de COVID-19 em seu corpo, de acordo com o que divulgou a 'EFE'.

Lodi, o único jogador da equipe do Atlético que testou positivo para PCR na semana passada, era assintomático e possuía anticorpos, razão pela qual o positivo foi considerado atípico; portanto, o consultor do laboratório recomendou repetir o teste esta semana, Ele testou negativo e, após o segundo negativo, 72 horas depois, foi declarado pronto para treinar nesta sexta-feira.

O jogador de 22 anos poderá participar das sessões de treinamento individual do Atlético, bem como de seus outros nove companheiros de equipe que detectaram anticorpos nos testes sorológicos na quarta-feira 6, e poderá participar tanto com eles quanto com outros jogadores que não estiveram em contato com a doença.

Esta é uma boa notícia para a equipe do Atlético, que recuperou o único lateral esquerdo puro da equipe e a única perda nesta primeira fase de preparação para o retorno à competição, aguardando a autorização das autoridades de saúde e a determinação de uma data de reinicialização.

O Atlético completou até quinta-feira cinco dias de treinamento individual no CT de Majadahonda, a oeste da capital espanhola, pela qual distribuiu seus jogadores em dois turnos e grupos de seis jogadores em cada um dos campos de jogo.