Borussia comemora a volta da Bundesliga com goleada

O Borussia Dortmund entrou em campo como favorito, embora tenha duas perdas importantes, ambas devido a lesões musculares, que são as de Emre Can e Axel Witsel que praticamente formam o coração do meio-campo. A estes se acrescenta o do capitão Marco Reus, que ainda não se recuperou.

Sancho começou no banco e Hazard também começaria no banco. Porém, Reyna se lesionou no aquecimento e Hazard acabou saindo como titular e o Borussia foi muito grato por isso. Sancho no banco talvez tenha sido uma estratégia para poupar os jogadores, já que poderiam ser feitas até cinco substituições. E também porque Lucien Favre comentou que Jadon Sancho não havia retornado do confinamento na melhor condição possível.

A partida voltou com os jogadores tendo em mente todas as normas de segurança para evitar possíveis contágios de COVID-19. Todos os equipamentos foram desinfetados e todos estavam de máscara, com exceção dos jogadores. Antes de entrar no estádio, todos tiveram sua temperatura medida. Todo esforço é válido.

O Schalke 04 começou pressionando, mas logo o Borussia deu o tom da partida e foi para cima buscando balançar a rede: o time da casa deixou os de David Wagner jogarem, mas depois reagiu buscando espaços com marcação mais avançada. E aí foi uma chuva de gols.

Com um Schalke sofrendo para marcar, não restou opção a não ser assistir de camaroteo que já estávamos vendo acontecer: Haaland abriu o placar. O jovem craque foi quem deu às boas-vindas para a volta da Bundesliga em grande estilo.

E nem na comemoração houve contato físico. Os jogadores mantiveram as distâncias e aplaudiram o craque de longe.

A partir daí, tivemos um time visitante tímido, onde Sané dava tudo de si para tentar evitar uma goleada. E quase no fim do 1º tempo, o segundo gol aconteceu.

Indo ao vestiário com uma amarga derrota parcial, a equipe de David Wagner não sabia o que fazer. Os visitantes voltaram com Matondo em campo, mas não surtiu muito efeito.

Já aos 47 minutos, o time da casa fazia seu terceiro gol e coloca o Schalke em uma posição mais do que complicada, onde a ideia de vencer foi substituída pela ideia de conseguir um gol de honra.

Em rápido contra-ataque aproveitando um passe errado do Schalke 04, Brandt chegou sem dificuldade até a intermediária e cruzou rasteiro para Hazard chutar para o fundo do gol.

Apresentando um futebol com passes errados e chutes fracos sem tirar do goleiro, o time visitante viu o Borussia fazer seu quarto gol. Foi o primeiro doblete de Guerreiro na Bundesliga. Poderia ter voltado melhor essa Bundesliga para o craque?

Uma bela partida para uma equipe da casa bastante sólida, inteligente e que não dava chance para os erros. Será que o gigante Bayern de Munique pode se sentir ameaçado?