Adeus ao sonho do Real Madrid e Bayern: Upamecano, renovado até 2023

Jogador de 21 anos do RB Leipzig, o zagueiro Dayotchanculle Upamecano estrelou a agenda de vários dos melhores clubes europeus, como o Bayern de Munique e o Real Madrid.

Ultimamente, também tem havido especulações com o interesse do Chelsea, mas a equipe alemã e a espanhola apareciam como principais candidatas a receber seus serviços. Não será assim, pois, por enquanto, o craque continuará sob o comando de Julian Nagelsmann.

O RB Leipzig decidiu se posicionar sobre o assunto e criticar os possíveis rumores sobre o jovem jogador internacional nas categorias inferiores da Seleção da França. Dayotchanculle Upamecano assinou um novo contrato que o vincula ao clube até 2023.

A entidade presidida por Olver Mintzlaff anunciou o acordo alcançado com o zagueiro neste domingo, através de um divertido vídeo nas redes sociais e com uma declaração oficial em seu site.

Markus Krösche, diretor esportivo do RB Leipzig, comemorou em comentários nos canais oficiais do clube: "Estamos muito satisfeitos por ter estendido o contrato de Upamecano cedo. Ele amadureceu e se tornou um dos melhores zagueiros internacionais do RB Leipzig nos últimos anos. anos e, claro, ele ainda tem um grande potencial com apenas 21 anos".

"Com esta decisão, podemos nos juntar a um de nossos principais jogadores, que é uma figura de identificação para nosso clube e entende perfeitamente nossa filosofia de jogo", acrescentou.