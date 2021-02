Agüero quer jogar com Messi... no Barcelona

Messi e Agüero na mesma equipe, um sonho que só está ao alcance na Seleção Argentina. Na última janela de verão os dois poderiam ter se juntado no Manchester City, e agora surge o rumor de que o encontro seria no Barcelona.

De acordo com o programa 'Què t'hi Jugues', o sonho do Kun é jogar ao lado de Leo no Barça. "Agüero ficaria encantado em jogar no Barcelona, em jogar com Messi. Alguns candidatos entraram em contato com o argentino", diz a citada fonte.

Esse rumor coincide com a promessa do candidato Víctor Font, que aposta na chegada de oito novos jogadores ao Barcelona. todos sem custos.

Agora mesmo, Agüero vive um verdadeiro calvário na Premier. Deixou de ser peça fundamental para Guardiola após várias lesões seguidas. Como resultado, disputou apenas nove jogos nessa temporada, sendo titular em dois, com 262 minutos ao seu favor.