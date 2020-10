Alexandre Pato: o declínio do atacante que segue sem time

Para quem está se perguntando onde Alexandre Pato está jogando atualmente, a resposta curta é: por enquanto, não está em lugar nenhum.

Com apenas 31 anos, Pato está livre no mercado desde agosto, quando o São Paulo concordou em rescindir seu contrato. Apesar da pandemia de coronavírus tornar os clubes mais propensos a contratar jogadores sem vínculos, nenhum até agora fechou com o atacante brasileiro.

A situação atual de Pato está muito longe de como começou sua carreira. Aos 17 anos, rapidamente chamou a atenção ao bater o recorde de Pelé ao se tornar o mais jovem artilheiro em uma competição organizada pela FIFA enquanto jogava pelo Internacional.

Apesar da pouca idade, ele não demorou muito para ajudar o Inter a erguer o título do Mundial de Clubes em 2006.

Seu início rápido também continuou em nível de seleções, já que ele marcou segundos após sua estreia pelo Brasil em 2008 - batendo outro recorde de Pelé de gol mais rápido.

A essa altura, Pato havia garantido uma transferência de 24 milhões de euros para o Milan, onde marcou em sua estreia na Série A contra o Napoli. No final da temporada 2008-09, os 18 gols do atacante em todas as competições fizeram dele o artilheiro do clube naquela temporada, com apenas 19 anos.

Já uma estrela na Itália, Pato atraiu a atenção em toda a Europa em outubro de 2009, quando marcou dois gols na Liga dos Campeões contra o Real Madrid em uma vitória memorável por 3 a 2.

Mas assim que a jovem sensação começou a brilhar cada vez mais, seu corpo o traiu com uma série de lesões, e passou a ser uma decepção em 2012.

"Uma pequena lesão acabou se tornando uma grande coisa. Eu perdi a fé, me senti um pouco solitário porque eles me culparam", Pato disse à 'Gazzetta' recentemente sobre suas lutas no Milan.

No início de 2013, o artilheiro fora de forma voltou ao Brasil para fechar contrato com o Corinthians. Embora tenha jogado regularmente pela primeira vez em dois anos, Pato mostrou alguma ferrugem real na frente do gol e foi inicialmente criticado pelos torcedores por seu desempenho.

No ano seguinte, ele foi emprestado para São Paulo, onde seu sólido retorno de 38 gols em dois anos convenceu o Chelsea a contratá-lo temporariamente no início de 2016.

Apesar de ter marcado em sua estreia na Premier League, Pato não conseguiu garantir tempo de jogo e deixou o clube seis meses depois, com apenas duas partidas disputadas.

O Corinthians recusou o seu retorno, enquanto o Villarreal concordou com um contrato permanente com Pato, mas pagou pouco mais de um décimo do que o Milan havia desembolsado por ele nove anos antes.

Com apenas seis gols na temporada 2016-17, o time espanhol aproveitou a chance de ter um lucro considerável quando os chineses Tianjin Quanjian pagaram 18 milhões de euros.

Embora tenha lutado para causar impacto na Europa, Pato conseguiu brilhar na Ásia e fez 36 gols em duas temporadas com o Tianjin.

"Esses dois anos na China foram cheios de momentos felizes com meus companheiros de equipe e de novas experiências. Tenho certeza de que a China me fez crescer como homem", disse Pato em 2019.

No início de 2019, Pato selou seu retorno ao São Paulo, mas nove gols em 34 partidas significaram o encerramento de sua passagem em agosto deste ano.

Apesar de ter apenas 31 anos, Pato tem lutado para conseguir um clube, enquanto rumores de um possível retorno à Itália em um futuro próximo ganha cada vez mais força.