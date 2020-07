Amistoso entre Le Havre e PSG tem 5 mil torcedores

O Paris Saint-Garmain vive um domingo de goleada no jogo que marca o retorno do time a campo. O amistoso contra o Le Havre não chama a atenção somente pela quantidada de gols, mas também pelo número de torcedores nas arquibancadas.

Na metade do segundo tempo, o PSG já somava nove gols contra o time da segunda divisão. Uma chuva de gols acompanhada por 5 mil pessoas presentes no estádio.

Muitos dos espectadores não usaram máscaras nem respeitavam a distância de segurança. O caso repercute negativamente diante da nova onda de contágio que é registrada em diferentes zonas da Europa.

Alheios a essa situação, os jogadores entraram em campo para uma partida que começaria com show de Icardi, Mbappé e Neymar, inclusive com golaço do brasileiro.