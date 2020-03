André Gomes mostrou em vídeo como foi a sua recuperação

Se passaram três meses desde que André Gomes sofreu uma grave lesão que deixou o mundo do futebol aterrorizado. Uma fratura no tornozelo que o deixaria de molho por bastante tempo.

No entanto, com muito esforço e determinação o luso conseguiu uma recuperação em tempo recorde que já o permitiu voltar aos terrenos de jogo.

O jogador resolveu compartilhar com os seus fãs um vídeo que mostra todas as etapas do seu processo de recuperação.

"Desde o primeiro dia, onde toda a tristeza e frustração tomou conta de mim, até o momento de alegria e felicidade quando voltei 112 dias depois", comentou o meia.