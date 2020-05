"Apenas Ronaldo era melhor atacante do que eu"

Em entrevista à 'Generation Amazing', a plataforma de desenvolvimento solidário para o futebol na Copa do Mundo de 2022 do Qatar, da qual ele é embaixador, Samuel Eto'o encantou aqueles que perguntaram sobre seu ranking dos melhores, em vários âmbitos.

Quando perguntado quem é o melhor jogador africano, o camaronês foi conciliador. "É difícil dizer quem foi o melhor jogador da África. Muitos ganharam títulos internacionais e a Bola de Ouro da África. Eu estou entre eles, é claro", disse ele.

"Ganhei os melhores torneios com os melhores times. O ideal seria fazer uma mistura de cada uma das estrelas africanas que existiam e tirar um jogador, esse sim seria o melhor", acrescentou Eto'o.

Ele tinha menos dúvidas sobre quem foi o melhor atacante da história. "O melhor de todos foi Ronaldo, o 'Fenômeno'. Tenho muito respeito e admiração por ele. Existem muitos outros que vêm por trás, inclusive eu", respondeu ele, sem hesitar.

"Hoje eu permaneço com Messi, mais experiente, e com Mbappé, ele é o jovem que vem aparecendo mais forte e acho que ele marcará o mundo do futebol nos próximos anos", explicou abaixo.

Ele também escolheu o melhor gol de sua longa carreira. "Como gol, sem dúvida ficarei com o que fiz no Brasil na Copa das Confederações. Foi a primeira vez que minha mãe foi a um estádio e pude dizer 'obrigado mãe' com uma mensagem na camisa", respondeu ele.

E para finalizar, ele escolheu o melhor tridente ofensivo que ele conseguia pensar. "Quanto ao tridente, é muito difícil, mas fiquei com Messi, Ronaldinho e Ronaldo, o 'Fenômeno", disse Samuel Eto'o, para terminar.