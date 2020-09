VÍDEO: Coelho destaca a necessidade de 'passar confiança' ao time

O técnico Dyego Coelho, ainda interino após a demissão de Tiago Nunes, conquistou sua primeira vitória nesta passagem no comando do time principal. Os gols do time paulista foram marcados por Roni, Otero e Gil, enquanto o Bahia marcou com Nino Paraíba e Saldanha.

Com o triunfo, o Corinthians chegou ao 12 pontos na competição, ocupa a 13ª posição e agora pensa na próxima partida, contra o Sport, na quarta-feira da semana que vem, em Pernambuco.

Confira no vídeo o trecho da entrevista de Coelho, que fala em 'passar confiança' ao jogadores do Corinthians.