Como foi a campanha do Flamengo no Brasileiro de 2009?

Coincidência ou destino? Brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Corinthians neste domingo (14), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 36ª rodada, inspirado em 2009, quando enfrentou o mesmo adversário na penúltima rodada, e assumiu a liderança do torneio nacional. Confira as prováveis escalações.

Buscando a liderança inédita no Brasileirão 2020, Arrascaeta pede concentração total para que o título seja conquistado novamente.

"Acho que todos os adversários são difíceis, todos os times estão brigando por alguma coisa. Vamos seguir na mesma linha, na mesma pegada. Lutar para vencer o Corinthians primeiro e, depois, certamente o Internacional em casa. Temos de pensar jogo a jogo. São três finais, e temos de estar muito preparados, porque serão três jogos muito difíceis. Esse campeonato tem sido especial porque não tem um time que tenha desapegado dos demais", disse.

O Flamengo aparece em segundo lugar, com 65 pontos, um a menos que o líder Internacional, que entra em campo também neste domingo (14), contra Vasco.

COMO FOI A CAMPANHA DO FLAMENGO NO TÍTULO DO BRASILEIRO EM 2009?

Após uma campanha cheia de altos e baixos, o time do Flamengo engrenou sob a liderança de Petkovic e Adriano justamente após a vitória sobre o Corinthians na 37ª rodada do Brasileirão.

O jogo do título ocorreu justamente contra o Grêmio, que entrou com time reservas, no Maracanã, com quase 80 mil torcedores presentes. Na ocasião, o Fla venceu por 2 a 1, e conquistou o hexacampeonato, enquanto o Internacional goleou o Santo André por 4 a 1, no Beira-Rio.

Os números do Flamengo no Brasileirão: 19 vitórias, 10 empates e nove derrotas. 58 gols marcados e 44 sofridos.

Na ocasião, encerrou um jejum de 17 anos sem ser campeão brasileiro. A última vez havia sido em 1992.

CORINTHIANS 0 X 2 FLAMENGO - A LIDERANÇA E ARRACANCADA PARA O TÍTULO

O triunfo por 2 a 0 saiu com os gols de Zé Roberto e Léo Moura, em Campinas, que deixou a equipe carioca na liderança pela primeira vez, com 64 pontos.

O duelo ainda contou com a contusão de Ronaldo. O Fenômeno até entrou, mas jogou apenas 23 minutos. Deu uma arrancada e saiu sentindo dores após um lance no qual reclamou ter sofrido pênalti.

Com a vitória, o time carioca assumiu a liderança pela primeira vez, já que o São Paulo perdeu para o Goiás por 4 a 2.

Ficha técnica:

Data: 29/11/2009

Local: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

Escalação do Corinthians: Felipe; Jucilei, Chicão, Paulo André e Escudero (Dodô); Elias, Boquita, Edu (Moradei, aos 3min do 1ºT) e Defederico; Jorge Henrique e Ronaldo (Souza, aos 25min do 1ºT). Técnico: Mano Menezes

Escalação do Flamengo: Bruno; Léo Moura, Ronaldo Angelim, Álvaro e Juan; Williams, Airton, Toró e Petkovic (Fierro); Zé Roberto e Bruno Mezenga (Denis Marques).

Técnico: Andrade