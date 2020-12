Arrascaeta lembra mais liberdade com Dome e revela papo com Ceni

Um dos principais jogadores do Flamengo, Arrascaeta caiu de pouco de produção nos últimos jogos. O camisa 14 era um dos principais jogadores de Domènec Torrent e tinha participações decisivas no setor ofensivo. Agorra, com Ceni, ainda busca encontrar o melhor posicionamento dentro de campo.

Nesta terça-feira (15), em coletiva de imprensa, Arrascaeta foi questionado sobre onde se sente mais confortável para jogar. O meia ressaltou que vem atuando um pouco distante da posição que acredita ser ideal para suas características, mas garantiu que esta à disposição para ajudar a equipe.

"Com Dome eu tinha mais a liberdade de voltar, de pegar a bola, fazer um terceiro volante, mas eu chegava sempre na área, chegava sempre para tentar a finalização. Com Rogério agora jogando atrás não é tao normal das minhas características, mas como eu falei para ele no último jogo, se precisar de mim vou dar o melhor".

Durante a última partida, contra o Santos, no Maracanã, Ceni recuou Arrascaeta que virou quase uma espécie de segundo volante. O meia relatou como foi o papo com o treinador no momento.

"A gente tem que se adaptar a várias funções, mas certamente não é das minhas características essa função. No jogo falei com o Rogério que me sentia bem, a gente estava controlando o jogo então não tinha problema de fazer essa função".

Abaixo, confira outros trechos da coletiva do uruguaio:

Elogios a Rogério Ceni

É um cara que tem muito vestiário e sabe lidar com os jogadores. A confiança que ele está passando pra nós é muito importante e a gente está entendendo rápido a ideia de jogo que ele quer jogar. Tomara que a gente possa pegar uma sequência de vitórias que vai ser muito importante.

Renovação de Diego Alves

É uma referência, ele é muito importante. Nós jogadores gostaríamos que ele ficasse com a gente. A diretoria tem que tomar a decisão, mas nós sabemos a importância dele".

Final do Puskás

Felicidade enorme de estar novamente entre os três gols mais importantes do ano. Não dá para prever esse gols, eles acontecem naturalmente e fico feliz de estar entre os três, porque é um privilégio estar brigando por um prêmio tão importante entre tantos jogadores.