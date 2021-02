Arteta e Mou disputam jovem talento do Eintracht

N'Dicka pode mudar de equipe nos próximos meses. Esse talento de apenas 21 anos, joga no Eintracht tanto como lateral-esquerdo como zagueiro, está na agenda do Arsenal e do Tottenham Hotspur.

Seu valor de mercado, como estima o BeSoccer Pro, é de pouco mais de 20 milhões de euros. Trata-se de um número alcançável para ambos os pretendentes, ainda que, por conta da crise econômica derivada do coronavírus, talvez tal valor possa representar um problema.

Além disso, ao ter pela frente ainda mais duas temporadas com seu atual clube, este é quem dará as cartas. Se quiserem recusar todas as ofertas, poderiam, seja para forçar uma subida de preço ou para ficar com os serviços do jogador.

Por enquanto, no Tottenham e no Arsenal, Ben Davies - não quem chegou no Liverpool, mas outro - e Cédric Soares são os donos das laterais esquerdas. Como zagueiro, costumam aparecer Holding e David Luiz como 'gunners' e Sánchez, Alderweireld e Rodon como 'spurs'.