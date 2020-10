Artilheiro entra em campo e acaba com o Arsenal

Leicester e Arsenal chegaram ao Emirates Stadium empatados no meio da tabela com três vitórias e duas derrotas, mas o desempenho em campo no primeiro tempo não apresentou o mesmo equilíbrio.

Foi a equipe de Arteta quem iniciou tendo o ímpeto ofensivo e permanecendo mais tempo com a bola no campo adversário. Até o intervalo, os 'Gunners' ditaram o ritmo e evitaram qualquer risco na defesa.

Já aos quatro minutos de jogo, o time da casa teve um gol anulado após cobrança de escanteio pela esquerda de ataque. Lacazette desviou de cabeça para dentro, mas a arbitragem indicou impedimento e cancelou a jogada.

Apesar do domínio, os anfitriões foram pouco produtivos na criação de jogadas e insistiram sem sucesso em cruzamentos. Além de criatividade, faltou precisão no ataque. Lacazette, Saka e Aubameyang tiveram problemas de pontaria.

O Arsenal voltou ao vestiário somando onze finalizações, sendo apenas duas a gol. O Leicester, por sua vez, teve apenas uma tentativa, que foi para fora.

Logo no início da segunda etapa, o brasileiro David Luiz sofreu lesão e teve de ser substituído por Mustafi. Também nos primeiros instantes após o retorno do vestiário, o Leicester parecia apresentar uma outra postura.

Mais ofensivo, o time visitante equilibrou a partida, mas sem conseguir criar chances reais de gol diante de anfitriões que voltaram com ritmo lento. O Arsenal só voltou a finalizar aos 67 minutos com, Bellerín exigindo defesa de Schmeichel.

O gol que parecia improvável aconteceu aos 79 minutos graças ao artilheiro da edição passada da Premier League (com 23 gols). Um longo lançamento de Tielemans acionou Under em velocidade. Jamie Vardy, que havia entrado aos 60 minutos no lugar de Praet, acompanhou a corrida e recebeu dentro da área para bater de primeira abrir o placar.

Os minutos finais de jogo tiveram tentativa de pressão da equipe da casa, que não conseguiu superar a marcação fechada dos visitantes, viu Vardy chegar perto do segundo gol e deixou o campo lamentando a terceira derrota nas seis primeiras rodadas.

O resultado deixa o Arsenal na 10ª posição da tabela da Premier League, com nove pontos somados. O Leicester, por sua vez, sobe para o quarto lugar e acumula 12 pontos.

No próximo domingo, o time de Arteta visita o Manchester United pela sétima rodada. Um dia depois, a equipe de Brendan Rodgers sai de casa para enfrentar o Leeds United.