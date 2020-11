As reações dos clubes portugueses às buscas em investigações

Alvos de buscas nesta segunda-feira, clubes, dirigentes e prestadores de serviços envolvidos no futebol português estão na mira de investigações conjuntas envolvendo Ministério Público, Polícia Judiciária e Autoridade Tributária.

As ações buscam esclarecer possíveis crimes como recebimento indevido de vantagem, corrupção ativa e passiva, fraude fiscal qualificada e lavagem de dinheiro. Após a movimentação das autoridadas, os clubes se manifestaram em notas. Confira abaixo.

Benfica

A Benfica SAD manifesta, como sempre, a sua total disponibilidade para colaborar com as autoridades no esclarecimento das questões suscitadas no âmbito da diligência em curso.

Sporting

A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD confirma a realização de buscas por parte da Polícia Judiciária às suas instalações. Em causa um alegado crime de branqueamento de capitais referente ao período de 2011 a 2014. A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD disponibiliza-se para colaborar com as autoridades para o esclarecimento de todo este processo.

Congratulamo-nos ainda com o esforço do Ministério Público e das autoridades competentes em prol da verdade desportiva e da transparência, contribuindo para a dignificação do futebol português, neste e noutros processos.

Santa Clara

A Santa Clara Açores, Futebol S.A.D vem pelo presente esclarecer o seguinte:

-Neste momento, decorrem operações de recolha de informação por elementos da equipa de investigação da Polícia Judiciária nas instalações da Santa Clara Açores, Futebol S.A.D.

-Mais informamos que, desde o primeiro momento, disponibilizamo-nos a fornecer toda a informação requerida, colaborando ativa e serenamente com as demais entidades para o esclarecimento cabal de toda esta situação.