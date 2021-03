As súplicas de Ramos ao árbitro: "Olha lá, te peço por favor, é um pênalti do tamanho de uma casa"

O primeiro tempo da partida entre Real Madrid e Elche não foi dos mais movimentados. O 0 a 0 foi justo, embora o resultado poderia ter sido bem diferente por um possível pênalti a favor do Real.

Sergio Ramos tentou cabecear após uma cobrança de escanteio, mas reclamou por um puxao de Marcone. Com o estádio vazio, as queixas do capitão madridista ao árbitro Figueroa Vázquez puderam ser ouvidas.

O juiz disse que não era pênalti, mas o camisa '4' insistiu: "Pênalti porr*, pênalti. Não quebra o meu braço por um milagre. Olha lá, te peço por favor. É um pênalti do tamanho de uma casa".

Figueroa Vázquez mandou esperar, ouviu alguma orientação do VAR e mandou o jogo seguir. E os pedidos de Ramos não foram atendidos, já que havia uma falta prévia de Casemiro.