Até nova camisa do Corinthians sofre com fase do time

O Corinthians lançou nesta quinta-feira (08) sua nova terceira camisa, em homenagem ao Corinthian-Casuals, clube inglês que inspirou a criação e o nome do Alvinegro do Parque São Jorge. Como de costume, o uniforme número três não segue as cores tradicionais do clube e geralmente provoca revolta de alguns torcedores, principalmente dos mais conservadores. E quando a fase do time é tão ruim como agora, a bronca fica ainda maior.

A nova camisa, lançada em parceria com a Nike, fornecedora de material esportivo do clube, é marrom com detalhes em azul claro, incluindo uma grande cruz na parte frontal, que simboliza a São Jorge e foi inspirada na bandeira da Inglaterra. Também na parte da frente, o uniforme conta com um escudo estilizado, utilizado entre 1919 e 1939.

A cor rosa, que é a marca do Corinthian-Casuals, pode ser vista apenas no nome e na numeração dos jogadores, nas costas da camisa.

Terceiros uniformes já costumam ser polêmicos e, este, com tantas inovações - nas cores, no escudo e no design - que não seguem a tradição do clube, já era de se esperar a reprovação de muitos torcedores.

E quando o lançamento da camisa acontece em meio a um momento tão turbulento como esse, dentro e fora de campo, a revolta acaba sendo ainda maior.

O lançamento oficial da camisa aconteceu um dia depois de mais um empate do Corinthians, desta vez contra o Santos, mas novamente com um futebol bem fraco. A cada rodada, o time se aproxima da zona de rebaixamento do Brasileirão e o enredo da temporada já começa a lembrar bastante o de 2007, ano em que o clube foi rebaixado.

A 14ª rodada ainda não acabou e o Timão já está a apenas um ponto do Z-4. Até o momento, Dyego Coelho segue como treinador interino, mas a pressão para a contratação de um treinador experiente é cada vez maior no Parque São Jorge. Enquanto isso, dívidas e protestos da torcida conturbam ainda mais a situação.