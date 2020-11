Atlético, furioso com o Uruguai: "Agora jogamos em desvantagem"

O Atlético de Madrid receberá a visita do Barcelona neste sábado e não poderá contar com figuras importantes como Luis Suárez, Torreira e Héctor Herrera. A paralisação destruiu completamente os planos de Cholo.

E isso foi refletido pelo presidente Enrique Cerezo em uma entrevista ao 'El Larguero', porque ele não hesitou ao falar sobre a Data FIFA em tempos de pandemia.

“Estamos tristes e preocupados, principalmente com o bom desempenho e o momento em que os jogadores estavam. É duro pensar que eles não vão conseguir jogar”, disse.

Cerezo insistiu e defendeu que não tem havido controle suficiente no Uruguai "por causa das fotos" que viu da concentração e agora do famoso churrasco sem máscara.

"As seleções também podem ser sacrificadas e se você não pode jogar, não joga. Uma viagem de Madri a Barcelona não é a mesma coisa que uma viagem de 13 horas ao Brasil ou ao Uruguai", continuou.

Voltando ao compromisso com o Barcelona, ​​o comandante rojiblanco destacou a importância do jogo contra o Barcelona: “Jogamos muito e arriscamos com os jogadores de forma que agora não podemos contar com eles. A verdade é que você joga em desvantagem, mas temos a confiança dos nossos jogadores e treinadores para tirar vantagem do jogo".