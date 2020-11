Bentancur, Torreira e Cavani: com Suárez em churrasco um dia antes de testar positivo!

Há preocupação na Europa pelo positivo de Luis Suárez para coronavírus, mas mais sobre com quem ele estava um dia antes de saber que ele tinha coronavírus. Alguns stories de Cavani mostram que estiveram em um churrasco com ele, Torreira, do Atlético de Madrid, com Bentancur, da Juve, com Arambarri, do Getafe, e com Godín, do Cagliari.

Foi um contato estreito entre os compatriotas, o que colocou os respectivos clubes em alerta. A Federação Uruguaia de Futebol já informou que todos os jogadores do elenco, exceto o 'colchonero' e Rodrigo Muñoz, tiveram resultados negativos.

O problema é que, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o tempo de incubação do COVID-19 pode variar de dois a 12 dias. Isso significa que deve ser dada atenção aos seguintes testes realizados pela Seleção para verificar que não houve infecções.

Luis Suárez, em todo caso, foi isolado. Portanto, caso não tenha havido transmissão do vírus no churrasco e os resultados negativos dados por quem lá estiveram sejam confirmados nos exames seguintes, não haverá problemas. O Uruguai já está decidido a duelar com o Brasil.