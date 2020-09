'Cuatro': Luis Suárez prefere o Atlético à Juventus

Luis Suárez é um dos grandes nomes que devem deixar o Barcelona para o novo projeto do técnico Ronald Koeman; e a Juventus vem sendo citada como o destino mais provável.

No entanto, o Atlético de Madrid também tem o uruguaio como um dos nomes na lista de interesses para reforçar o grupo a partir da temporada 2019-20. Segundo 'Deportes Cuatro', a vontade do jogador está a favor de uma permanência na Espanha.

A informação divulgada pela emissora da televisão espanhola afirma que o atacante escolheria o Atlético se pudesse optar entre o time de Simeone e o de Pirlo. O problema para a diretoria do Wanda Metropolitano, porém, é bancar o alto salário de Suárez.

Por causa das dificuldades econômicas da negociação, a Juventus inclusive já teria se adiantado e chegado a um acordo por três temporadas, com o pagamento de dez milhões de euros por cada uma delas.

'Deportes Cuatro' ainda afirma que Simeone seria favorável à chegada de Suárez. O técnico pode contar com um jogador a menos no setor ofensivo devido ao interesse da própria Juventus em contar com Álvaro Morata.

Resta saber quem será, finalmente, o parceiro que o time de Turim buscará para Cristiano Ronaldo. Tudo indica que está acabando a bela história do uruguaio com a camisa do Barcelona, clube ao qual chegou em 2014.

Confira no vídeo imagens dos melhores momentos de Luis Suárez com a camisa do time catalão.