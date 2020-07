Aubameyang continua sonhando com o Barça

Há vários meses, Lautaro Martínez vem sendo o grande desejo de um Barcelona que vê no argentino um herdeiro perfeito para Luis Suárez.

O atual atacante da Inter de Milão estaria disposto a ficar mais um ano no Giuseppe Meazza para facilitar sua contratação, já que seu grande desejo é jogar no Camp Nou com Leo Messi.

O ex-Racing monopolizou toda a atenção da mídia e deixou outros nomes para trás, que antes também pareciam reforçar a trama ofensiva do Barça. O mais importante deles foi, sem dúvida, o de Pierre-Emerick Aubameyang.

A estrela gabonesa do Arsenal viu com bons olhos a possibilidade de dar um salto para o Barcelona, ​​mas parece que o interesse 'culé' pelo atacante vem diminuindo com o tempo.

No entanto, como relatado pela 'Sky Sports' e coletado pela 'Sport' em sua capa nesta quarta-feira, o jogador do grupo 'gunner' continua confiando em sua possível contratação pela equipe do Barcelona. E um bom exemplo disso é a situação vivida atualmente em Londres.

O atacante africano, apesar das tentativas da entidade londrina, continua demorando muito a renovar com o Arsenal e prefere esperar a temporada terminar e ver realmente as urgências e planos de um Barcelona que pode tomar decisões diferentes dependendo do que acontecer na Liga dos Campeões.

Aubameyang, como Lautaro, quer jogar no Camp Nou, embora o de Gabão, apesar de sua voracidade marcante, tenha uma grande desvantagem, além de seu alto salário: sua idade. E seria raro o Barça, que está substituindo Suárez, de 33 anos, acabar contratando um jogador que no próximo ano soprará 32 velas em seu aniversário.