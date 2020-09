Bale segue sem treinar com Zidane

Envolvido em rumores sobre sua saída e se recuperando de problemas físicos, Gareth Bale voltou a trabalhar separadamente neste domingo.

O atacante continua tratando os incômodos sentidos desde um golpe sofrido no seu último jogo com a seleção do País de Gales. Por isso, ele esteve novamente na academia enquanto o grupo trabalhava no gramado.

Além de Bale, outros jogadores não puderam trabalhar sob as ordens de Zidane. "Isco e Reguilón combinaram trabalho dentro e fora do campo. Mariano, Asensio, Hazard, Bale, Lucas Vázquez e Jović treinaram no interior das instalações", comunicou o clube.

Diferentemente do galês, Hazard faz parte dos planos do técnico francês. O belga continua trabalhando individualmente após chegar da concentração da Bélgica. Ele não entrou em campo com sua seleção e segue tratando o tornozelo operado.

Os jogadores em boas condições físicas realizaram exercícios de controle, combinação, pressão e recuperação. Também disputaram jogos de futebol-ténis. Por sua vez, os goleiros treinaram à parte com treino específico.

O Real Madrid estreia no Campeonato Espanhol de 2020/21 marcada para o próximo dia 20, quando os atuais campeões irão enfrentar a Real Sociedad fora de casa.