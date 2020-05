Balotelli, ausente nas oito sessões de treinamento do Brescia

Mario Balotelli está quase sempre nas notícias. Na maioria das vezes, devido a situações desagradáveis ​​ou comportamentos fora do lugar. Agora ele retorna à primeira página porque não participou de nenhuma das oito sessões de treinamento que o Brescia já organizou.

Tudo bem que se tratam de sessões voluntárias, mas apenas ele e outra colega, Mattia Viviani, teriam optado por permanecer confinados em casa.

Spalek, Mateju, Zmrhal e Joronen estavam fora do grupo porque foram colocados em quarentena pelo coronavírus, sendo os únicos com motivos. 'SuperMario', no entanto, ainda não justificou suas ausências.

Na imprensa italiana, já existe especulação de que esse fato possa precipitar sua despedida do Brescia, já que o salário dele é bastante alto e não estão dispostos a seguir com o craque.