Barça conquista seu 55º Troféu Joan Gamper em jogo nada complicado

O Barcelona disputou o Troféu Joan Gamper no Camp Nou contra um Elche que soube muito bem se defender graças às impressionantes defesas do goleiro Badía que serviram para o jogo terminar em 1 a 0 para a equipe de Koeman.

Desde o começo do jogo, o time da casa já mostrava como seria o tom: gol de Griezmann aos 1min45s de jogo: De pé em pé, o Barça abre o placar com Griezmann após receber cruzamento rasteiro de Jordi Alba na entrada da pequena área.

O Elche tentou pressionar, mas pecava na falta de qualidade no ataque e Piqué afastava as melhores chances de gol da equipe visitante.

Badía evitou dois gols do Barcelona em um intervalo de cinco minutos: primeiro, Griezmann pegou sobra de falta e arriscou da entrada da área. O goleiro tirou com a ponta dos pés para escanteio. Depois, De Jong chutou da marca do pênalti, mas Badía fez uma bela defesa e evitou o 2º gol do Barça.

Ansu Fati também teve grandes chances de fazer gol, Messi também ofereceu perigo em falta cobrada no ângulo, mas ali estava o goleiro para não deixar o camisa 10 sorrir.

Sem nenhuma chance clara de gol do Elche, o primeiro tempo acaba com 1 a 0 no placar e um Barça bastante tranquilo.

Na volta do intervalo, o Barcelona pressionou ainda mais buscando o segundo gol. Ansu Fati quase marca após uma bela cabeçada que tira tinta da trave e Messi também quase deixou o seu após uma bomba cruzada da intermediária, mas ficou tudo no quase.

A chance mais perigosa do Elche saiu aos 81 minutos, quando Morente cruzou rasteiro e a bola sobrou para Diego Bri, que estava sozinho e chutou uma bomba... que defendeu Neto.

Após uma bela exibição dos goleiros, o jogo chegou ao fim com o Barcelona conquistando seu 55º Troféu Joan Gamper em um jogo que poderia ser uma verdadeira goleada.