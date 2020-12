A falta de pontaria do Barça de Koeman

O que acontece com o Barça de Koeman? A resposta é mais profunda, mas aquela imagem tão repetida na última semana de Leo Messi chutando sem parar e sem encontrar um prêmio pode ser vista como a ponta do iceberg. Em uma semana, contra o Cádiz (05/10), Juventus (07/11) e o Levante (06/12), ele completou 33 chutes e 18 a gol. Tudo pela triste recompensa de um único gol (o único com mérito do Barça, já que o outro foi um gol contra de Alcalá). Não é exclusividade do argentino, é a tendência deste Barcelona que quer mais do que nunca mas pode menos que sempre.

As estatísticas acumuladas até agora nesta temporada indicam que a equipe do Barça consegue 16,06 chutes por jogo e 7,35 vezes entre os três paus. Estamos falando dos recordes mais altos dos últimos sete anos. Com Luis Enrique vivendo sua segunda fase nesas temporada 2015-16, a média foi fixada em 16 chutes; o topo anterior de chute a gol estava na temporada 14-15, com 6,86.

Porém, isto não significou ver o Barcelona fazendo mais glos, já que este de Koeman também apresenta os dados mais elevados em termos de chutes necessários para fazer gol (7,38) e de chutes ao gol para marcar (3,38). O Barça com menos pontaria datava de duas temporadas atrás: os recordes dessa etapa eram 6,46 e 2,78, respetivamente.

Não é surpreendente, então, que essa média de 2,18 gols a favor por jogo seja a segunda menor do período estudado. No ano passado já havia caído para 2,16, então falamos também de um problema estrutural após a perda de grandes nomes na questão de gols, principalmente Neymar e Luis Suárez. Não surpreendentemente, a média de 2,9 após a última temporada com o brasileiro no elenco vem diminuindo progressivamente (2,39 na temporada 17-18 e 2,3 na 18-29).

Outro dado significativo que reforça esse sentimento de impotência desta equipe é o fato de já disputar três jogos oficiais em que não conseguiu marcar um gol ao adversário (Getafe, Atlético de Madrid e Juventus).

Que depois de 15 jogos disputados Messi seja o melhor produtor ofensivo com apenas oito gols e uma assistência (não é típico dele) reflete bem o que está acontecendo com o Barça, e mesmo assim o argentino continua a ser o suporte crucial do clube.