Barcelona embala com 16 jogos sem perder e cola no líder

Fugindo do rebaixamento, o Osasuna recebeu um Barcelona que entrou em campo podendo colar no líder. O jogo iniciou equilibrado, mas os visitantes passaram a dominar após abrirem o placar.

Ter Stegen foi o goleiro que mais precisou trabalhar antes do intervalo, começando no segundo minuto, quando estava adiantado e defendeu após Calleri finalizar com longo chute disparado do campo de defesa.

O time da casa voltou a assustar aos 13 minutos. Dessa vez, o goleiro do Barcelona teve que voar para fazer uma defesa de alto nível de dificuldade ao receber chute de Calleri.

Lionel Messi, muito ativo no campo de ataque, teve sua chance com chute desviado. Griezmann também tentou, com cabeçada fraca. No entanto, o gol seria marcado por um lateral.

O placar finalmente foi aberto aos 29 minutos, quando Jordi Alba recebeu belo lançamento do capitão argentino. Com espaço no lado esquerdo da área, o lateral deu um toque para dominar já ajeitando para a finalização. No segundo toque, ele mandou um chute forte e alto de canhota para o fundo do gol.

Apesar das tentativas do Osasuna, que voltou a exigir uma grande intervenção de Ter Stegen com Rubén García, o Barcelona soube administrar sua vantagem para chegar ao intervalo com placar favorável.

No segundo tempo, os anfitriões não conseguiram manter uma postura semelhante à do primeiro e houve maior desequilíbrio. A equipe visitante voltou do vestiário com Dembélé entrando no lugar de Umtiti, uma substituição que deixaria o time de Koeman mais ofensivo.

Messi, De Jong e Dembélé tiveram as oportunidades dos catalães, que ditaram o ritmo na segunda etapa e evitaram que Ter Stegen fosse ameaçado novamente. Enquanto se protegia contra o segundo gol, o Osasuna criava poucas jogadas e insistia em cruzamentos quando se aproximava da área adversária.

Aos 80 minutos, a superioridade do Barcelona levou ao primeiro gol de Ilaix Moriba com o time principal. Um golaço. O meio-campista de 18 anos recebeu de Lionel Messi na entrada da área, limpou a marcação ajeitando com categoria para o pé esquerdo e colocou a bola no canto superior direito do goleiro Herrera, que chegou a tocar na bola com as pontas dos dedos, mas não evitou que ela entrasse.

Com a vitória, a equipe de Ronald Koeman segue em segundo lugar, chega a 56 pontos e fica a dois do líder Atlético de Madrid, que tem um jogo atrasado e enfrenta o Real Madrid nesse domingo. A equipe de Jagoba Arrasate continua com 28 pontos na 13ª posição.

O Osasuna volta a campo pela 27ª rodada no próximo sábado, quando recebe o Real Valladolid. Na segunda-feira seguinte, o Barcelona terá a visita do Huesca.