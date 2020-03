Barcelona suspende todas atividades devido ao coronavírus

Devido à crise do coronavírus que afeta praticamente todo o planeta, o Barcelona anunciou a suspensão de todos os seus esportes e atividades institucionais.

Trata-se de uma medida de prevenção para a equipe catalã diante da pandemia e que segue as recomendações do setor médico do clube.

O presidente, Josep Maria Bartomeu, foi às instalações do Barcelona para informar pessoalmente à equipe sobre a situação antes do início do treino da manhã desta sexta-feira.

Após meia hora de reunião, a equipe técnica, liderada por Quique Setién, decidiu encerrar o treinamento e liberar todos para que voltassem para casa.

Os jogadores deixaram as instalações sem saber quando as atividades seriam retomadas e foram informados de que continuarão realizando um trabalho físico personalizado e específico nos próximos dias, supervisionados a domicílio pelos treinadores físicos, de modo semelhante ao que o Real Madrid já fez.

A decisão de quando os trabalhos serão normalizados dependerá do progresso do surto de coronavírus no país.

A Catalunha é uma das comunidades autônomas mais afetadas pela pandemia, com 135 casos confirmados, um número que quase dobrou em apenas 24 horas.