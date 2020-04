Barcelona terá economia de 8,6 milhões com capitães

Os capitães do Barcelona estão em constante contato com Josep Maria Bartomeu para se adaptarem financeiramente enquanto o futebol está parado. Os cortes nos salários significarão economias importantes para salvar as contas do clube.

Dessa forma, como afirma 'Marca', os capitães da equipe catalã deixarão de receber até 8,6 milhões de euros por mês, montante suficiente para aliviar as despesas.

O jogador que mais cobra, segundo a fonte citada, é Leo Messi. O argentino recebe por mês em torno de cinco milhões de euros. Depois seguiriam, no ranking dos capitães, Piqué e Busquets, com 1,5 milhões e, finalmente, Sergi Roberto, com 700 mil euros.

Mas não são eles que ajudarão o clube. Estrelas como Luis Suárez e Antoine Griezmann também deixarão de receber uma quantia significativa enquanto o futebol não for jogado.

Vale lembrar que o Barcelona anunciou uma redução de 70% do salário dos jogadores de futebol do time principal. Desta forma, não haverá afastamento de trabalhadores.