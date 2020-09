Pela terceira rodada do Campeonato Francês, o Olympique de Marselha derrotou o PSG por 1 a 0 em um jogo recheado de faltas, cartões amarelos e expulsões.

Florian Thauvin foi o responsável por marcar e acabar com um jejum que já durava 20 jogos contra seus maiores rivais no Parque dos Príncipes. Confira no vídeo acima a festa do time de Marselha.