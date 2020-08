Bayern descobriu Alphonso Davies... graças a um computador!

Sem computadores, Semedo não teria sofrido aquele drible desconcertante de Alphonso Davies. É o que 'Bild' garante nesta quarta-feira, que publica uma curiosa história sobre como o Bayern de Munique descobriu o lateral canadense.

Davies se tornou um dos zagueiros mais projetados do mundo em questão de meses. Ele tem apenas 19 anos e com seu físico prodigioso estabeleceu-se na lateral alemã, onde até quebrou recordes de velocidade.

O jogador chegou ao Bayern de Munique em 2018, mas a administração esportiva do clube já vinha acompanhando o craque há alguns anos. Como noticiou o jornal alemão, Davies apareceu pela primeira vez no radar do Bayern em 2016.

Foi um sistema de computador que informou aos olheiros de Munique que um jogador de 15 anos havia feito sua estreia profissional. Ele fez isso a bordo do Vancouver Whitecaps, na MLS, onde disputou 12 partidas naquela idade.

A partir daí, o Bayern começou a acompanhar o progresso do jogador. Aos 16 anos, assumiu a ala esquerda do Vancouver Whitecaps, onde disputou 36 partidas na campanha 2016-17 e 33 no ano seguinte. Ele marcou oito gols e deu nove assistências nessa temporada. Já era uma aposta mais do que segura.

E aí estava a equipe alemã, mais rápida do que ninguém para contratar Alphonso Davies por apenas dez milhões de euros. Agora é um dos alas mais disputados do mundo e foi graças a esse computador que deu o alarme.