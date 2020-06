Bayern não quer se conformar apenas com a Bundesliga

O Bayern de Munique estrelou um novo festival de gols contra o Fortuna Düsseldorf, vencendo por 5 a 0, resultado que lhes permite estabelecer um novo recorde, pois já acumulou 86 gols após 29 jogos na Bundesliga alemã.

Esta é sua melhor marca nos 57 anos de existência da competição alemã. Sob a liderança de Hans-Dieter Flick, o campeão da Baviera alcançou 61 gols em 19 partidas. Outra marca histórica do clube, que está chegando perto de selar outro título da liga.

"Estatísticas e registros não me interessam no momento. Só estou interessado em ter uma temporada bem-sucedida. No Bayern, tudo se baseia em ter que ser campeão e esse é o objetivo que temos", garantiu o técnico após o jogo.

O polonês Robert Lewandowski, sua grande referência ofensiva, marcou novamente. Ele conseguiu um doblete, conseguindo, com isso, já ter feito gol em todas as equipes que atuam nesta Bundesliga.

Lewandowski já tem 43 gols oficiais na campanha atual, o que igualou seu recorde pessoal, já que na temporada 2016-17 alcançou esse número.