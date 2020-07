Bayern ou Chelsea encaram o vencedor de Barcelona e Napoli

Cruzamentos definidos na Champions League 2019-20! Ainda com jogos pendentes das oitavas de final que irão definir as equipes que avançam as quartas, muita coisa pode acontecer.

O Bayern que bateu o Chelsea na partida de ida por 3 a 0 é o grande favorito para encarar o vencer de Napoli ou Barcelona, um confronto que, em teoria, estaria mais para o Barcelona.

Os alemães desejam a Champions para completar a sua tríplice coroa, já que também faturaram a Bundesliga e a Copa da Alemanha. No futebol nada é impossível, mas a verdade é que o time de Lampard está em uma situção muito delicada.

Do outro lado, a coisa vai depender do estado do Barça, o clube vive um momento complicado em LaLiga e com alguns problemas com o treinador e a sua comissão técnica, além de alguns confrontos entre elenco e diretoria.

O empate na partida de ida em 1 a 1 deixa tudo aberto. Se de um lado estão Messi, Suárez e Alba, do outro Gattuso conseguiu dar uma alma a equipe italiana que conquistou a Copa.