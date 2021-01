Aos 33 anos, Benzema parece a cada dia mais jovem. O francês vem carregando o Real Madrid com seus gols, como fez na última vitória diante do Alavés.

O '9' está prestes a completar 12 anos no Santiago Bernabéu, uma marca que poucos jogadores podem atingir. Ainda conta com um ano e meio de contrato, e logo começará a negociar.

No entanto, Karim Djaziri, seu ex-agente, revelou em declarações ao portal 'Inside Gones' que o atacante pretende encerrar a sua carreira no Olympique de Lyon, clube que o revelou.

"Benzema deseja voltar ao Lyon. Ele me fala isso constantemente e assiste a todos os jogos. É algo com o que ele sonha, tem o Lyon no seu coração", afirmou.

"Lhe preocupa voltar sem estar no nível físico necessário. Está dividido entre deixar o melhor clube do mundo e voltar ao Lyon, é questão de tempo. Ele sonha em voltar e conquistar grandes coisas".