"Benzema é f***, vê-lo é um luxo"

Zidane sempre foi apaixonado por Benzema. E a performance atual de Karim só evidencia essa admiração. Depois do 3 a 1 contra o Celta, o treinador merengue elogiou o artilheiro da tarde deste sábado.

"Karim é f***, para quem gosta de futebol, vê-lo é um luxo. Ele sabe que faz a diferença, mas os seus companheiros também são muito importantes para ele", disse o seu compatriota.

'Zizou', de fato, não entende que o 9 não vai jogar com a Seleção Francesa: “Você não entende, eu não entendo e há muitos que não entendem. Mas para mim, como treinador do Real Madrid, é melhor ele ficar aqui conosco".

Precisamente sobre as seleções, Zidane lamentou: “A pena agora é que a Data FIFA está chegando e muitos dos nossos jogadores vão jogar e não vão poder descansar. Isso para mim, como treinador do Madrid, é uma droga".

Sobre o jogo, 'Zizou' apreciou o triunfo da sua equipe após uma excelente primeira meia hora: “É um jogo completo. Interpretamos muito bem. Começamos fortes com a posse de bola. A pena é o gol que eles marcaram um pouco antes do intervalo. Depois sofremos um pouco mais no segundo tempo, mas merecíamos a vitória. É muito importante continuar o que estamos fazendo”.

“Sem a bola estávamos muito bons, fortes, fechando as brechas. Aí na hora de jogar sabemos o que podemos fazer com a bola e fizemos muito bem e também o tempo todo. Quando eles marcam um gol, muda o jogo. Nós não, tivemos algumas dificuldades, mas ainda estamos no jogo. Isso mostra o carácter que temos", acrescentou à sua explicação.

Por fim, referiu a chegada iminente da fase decisiva da temporada: “Dentro da temporada há momentos difíceis, como todos os outros. Estamos na reta final, o que é importante. E acreditamos no que fazemos”.