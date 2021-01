'Bild': Alaba se aproxima do Real Madrid

As conversas já estariam avançadas. AFP

O Real Madrid continua trabalhando na contratação de David Alaba. Na Alemanha, o zagueiro é visto muito perto do Real Madrid. Segundo o portal 'Bild', as conversas entre o jogador e a equipe merengue estariam bastante avançadas. É a sua opção favorita para continuar sua carreira longe do Bayern de Munique.