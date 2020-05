Borussia Dortmund - Bayern de Munique: prováveis escalações e onde assistir

Para esse clássico do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund entra em campo em um momento excelente. Tendo ganhado do Schalke 04 por 4 a 0 e do Wolfsburg por 2 a 0, a equipe de Lucien Favre terá tudo para conseguir um ótimo resultado, já que conta com o jovem Haaland.

Já o Bayern de Munique também vem com a moral mais do que alta depois de ganhar por 2 a 0 do Union Berlin e ganhar por 5 a 2 do Eintracht. Contando com o imponente Lewandowski, o clube terá todo o armamento possível para conseguir se manter na liderança.

Abaixo, você confere onde assistir esse jogão de bola:

Brasil: FOX Sports 1 Brasil

Moçambique: StarTimes App, Startimes World Football

Nigéria: Startimes World Football, StarTimes App

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Prováveis escalações de Borussia Dortmund e Bayern de Munique

Borussia Dortmund:

Bürki; Hummels, Akanji e Piszczek; Hakimi, Delaney (ou Witsel), Dahoud e Guerreiro; Brandt, Sancho e Haaland.

Bayern de Munique

Neuer; Davies, Boateng, Alaba e Pavard; Kimmich, Müller e Goretzka; Coman; Perisic e Lewandowski.