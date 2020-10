Milan já faz novos planos para Brahim Díaz

Ainda é cedo, mas Brahim Días parece ter encontrado seu espaço no futebol italiano aonde chegou na última abertura do mercado com contrato válido até o fim da campanha 2020-21.

A torcida e a diretoria do Milan já demonstraram satisfação com a contratação da última janela - e com razão. Desde que chegou, o meia disputou seis jogos, foi titular três vezes e marcou dois gols.

Segundo 'TMW', esse desempenho convence o clube, que já pretende fazer uma proposta para a aquisição do jogador de 21 anos.

Após pelo menos três anos sem muitas oportunidades como titular entre a base e o time principal do Manchester City, o espanhol também não encontrou chances no Real Madrid - teve dez jogos disputados e uma titularidade na temporada passada.

O Milan parece ser a oportunidade ideal, no lugar e no momento certos, para um jovem meia que busca mais experiência pensando em evoluir dentro da elite do futebol europeu.