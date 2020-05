Brahim recusa Marrocos e fica com Seleção Espanhola

Brahim é um dos grandes nomes da geração '99' do futebol espanhol. O jogador do Real Madrid, diante da pressão da Federação Marroquina, já decidiu que país gostaria de defender.

De acordo com o diário 'AS', o jovem talento teria optado pela Seleção Espanhola, um decisão fácil já que ele nunca havia pensado de outra forma.

A citada fonte aponta que Brahim se sente lisonjeado com o interesse do Marrocos. "Tem família ali por parte de pai. Mas nasceu em Málaga e está orgulhoso de ser espanhol".

O jogador já disputou 15 partidas com as Seleções Sub-17, Sub-19 a Sub-21 da Espanha e agora seu objetivo é se firmar na elite e fazer a sua estreia com o time principal.