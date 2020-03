Bruno Fernandes foi ao United... para se sentir como Cristiano!

A contratação de Bruno Fernandes deu ao Manchester United uma injeção de qualidade. A equipe de Solskjaer está a apenas três pontos da área da Champions League e grande parte da culpa é do português.

Ele chegou para devolver ao United o status que tinha no passado. Por exemplo, no momento em que os 'red devils' tinham Cristiano Ronaldo em sua equipe. Curiosamente, Bruno Fernandes seguiu o mesmo caminho que CR7. Essa foi uma das razões para sua assinatura com os de Old Trafford.

"Cristiano Ronaldo é uma inspiração para mim. Quando você começa a olhar para Cristiano e sua equipe e vê que eles podem ganhar tudo, você sonha em estar no mesmo lugar", lembrou ele com 'Sky Sports', sobre uma das épocas de ouro do clube.

"Foi um verdadeiro desafio vir de outro país e ingressar em um grande clube com grandes jogadores, mas quando tive a oportunidade de assinar pelo United, não pensei duas vezes", acrescentou o português.

Ele quer ser ambicioso, como Cristiano já foi: "Quero ser o melhor jogador possível e quero ser um dos melhores da história do United".