Bruno Méndez ganha primeira sequência no Corinthians e põe Mancini em 'dilema'

O Corinthians contratou Jemerson para formar uma linha defensiva toda de atletas que já passaram pela seleção brasileira e contava com o jogador em forma para dar segurança ao setor. O bom momento de Bruno Méndez, porém, deve adiar a presença do defensor com a camisa corintiana, ao menos entre os titulares.

O uruguaio chegou ao Corinthians em fevereiro de 2019, mas parece desabrochar apenas prestes a completar dois anos de casa. Uma prova disso é que feitos aparentemente pequenos são inéditos para o atleta no Parque São Jorge.



Titular e dono de boa atuação no clássico contra o São Paulo, no último domingo, Méndez foi pela primeira vez uma opção técnica para o miolo de zaga. Todas as suas outras chances até aqui haviam ocorrido por lesão ou suspensão de companheiros, além de nem sempre serem na sua função principal.



Por exemplo, em 2019, Méndez foi o escolhido para fazer a lateral direita enquanto Fagner estava com a seleção para a Copa América e Michel Macedo, reserva imediato, se recuperava de lesão. Depois, entrou esporadicamente em jogos nos quais Manoel ou Gil não poderiam atuar, perdendo espaço inclusive para Marllon em algumas partidas daquele ano.



O cenário em 2020 mudou pouco, com o uruguaio começando como suplente de Gil e Pedro Henrique. Depois, com a negociação de PH para o Athletico, ele viu Danilo Avelar passar na sua frente e tinha apenas 200 minutos em campo até outubro, quando foi acionado devido à grave lesão no joelho de Avelar.



Parecia ser o seu momento, já que não havia outra opção treinando - o clube precisou chamar Marllon de volta de um empréstimo para o Cruzeiro com a finalidade de completar o banco de reservas. O problema foi que, no jogo seguinte, contra o Athletico, Méndez agrediu um adversário e acabou expulso.O vermelho, justamente na estreia de Vagner Mancini, o jogou para o fim da fila mais uma vez, dando ao até então “emprestável” Marllon uma série de sete jogos como titular consecutivos, algo que Méndez nunca passou perto de ter no Timão.



Foto: Reprodução/Instagram

O jogo virou quando o titular foi expulso diante do Grêmio, ainda no primeiro tempo, e o uruguaio entrou para auxiliar em uma grande atuação defensiva do clube, segurando o 0 a 0 mesmo com dois a menos. Depois, performances seguras contra Coritiba e agora frente ao São Paulo garantiram ao zagueiro um moral inédito.



Com a sombra de Jemerson, já disponível no fim de semana, Méndez se viu prestigiado pela comissão técnica e correspondeu dentro de campo. Agora, com duelos contra Goiás e Botafogo para fechar o ano, tenta manter o nível lá em cima para, enfim, mostrar o potencial que fez o Corinthians contratá-lo em 2019.