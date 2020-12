O Corinthians vem de vitória em clássico, soma 33 pontos e ocupa a 10ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, o Timão recebe o Goiás pela 26ª rodada.

Confira no vídeo acima as palavras de Bruno Méndez em entrevista coletiva. O zagueiro uruguaio falou sobre as chances recebidas sob o comando de Vagner Mancini.