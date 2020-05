Bundesliga de regresso: 4 jogadores que estavam na melhor forma das suas carreiras

A emoção do futebol europeu está de volta. Depois de meses de inactividade que levaram ao tédio dos fãs e ao desespero das casas de apostas desportivas, a Bundelisga é o primeiro grande campeonato a retomar a actividade.

Na Alemanha, o título continua em aberto, com o eterno campeão Bayern Munique a ser perseguido de perto pelo Dortmund, pelo Leipzig, e pelo M'Gladbach. O retorno do futebol alemão conta com a atenção dos adeptos, que estão curiosos para perceber se os grandes craques da Bundesliga serão capazes de manter a forma que vinham a apresentar desde o início da época.

Hoje, vamos olhar para os casos de 4 jogadores que estavam a jogar o melhor futebol das suas carreiras antes da interrupção dos campeonatos europeus.

Erling Haaland

Este jovem avançado norueguês de apenas 19 anos já é um dos grandes nomes do futebol mundial. Mas será que o momento de inspiração é para continuar? Entre Salzburgo e Dortmund, Haaland marcou 40 golos em 33 jogos em 2019/20. Desde que chegou à Alemanha, tem vindo a demonstrar que a sua veia goleadora também é capaz de se fazer sentir numa das mais exigentes ligas do mundo.

Apontado a gigantes como o Real Madrid, Barcelona, ou Manchester United, Haaland tem tudo para se tornar numa das maiores referências do desporto-rei durante a próxima década. Mas para tal, é preciso continuar a ser decisivo e a marcar golos de forma consistente.

Alphonso Davies

Ainda antes de Haaland aterrar em Dortmund, havia outro adolescente a levar os adeptos alemães à loucura. Alphonso Davies nasceu no Canadá, um país ainda pouco habituado aos grandes palcos do futebol. Em 2018, trocou o Vancouver Whitecaps pelo Bayern Munique e não demorou muito tempo a tornar-se numa das maiores referências do gigante alemão.

Desde que Hans Dieter-Flick assumiu o comando da equipa, Davies tem sido um dos motores do jogo do Bayern. Na posição de ala esquerdo, Davies assumiu-se como um atleta capaz de correr o campo inteiro para atacar com eficácia e defender com segurança. A sua velocidade, poderio físico, e habilidade com bola prometem fazer dele uma espécie de Alexander-Arnold esquerdino. Mas para tal, é preciso continuar a jogar e a evoluir.

Sèrge Gnabry

Também em Munique está um extremo que tem tido em 2019/20 a sua época de afirmação. Ao contrário do que se esperava, Gnabry mostrou ser muito mais do que um suplente no Bayern, e tem ajudado a matar as saudades de Robben e Ribéry desde o início da temporada.

Já marcou 18 golos, incluindo 4 num só jogo da Liga dos Campeões (aquele jogo contra o Tottenham). Mas a carreira de Gnabry, que chegou a ser dispensado pelo Arsenal, tem sido marcada por altos e baixos. Será que ele vai ser capaz de manter o nível no que resta da época?

Timo Werner

Werner não é uma novidade no mundo do futebol. O internacional alemão está habituado a ser o homem-forte do Leipzig, onde joga desde 2016. Mas este ano tem sido especial para o avançado, que já leva 27 golos marcados.

A chegada de Nagelsmann ao Leipzig parece ter munido o clube com aquele toque especial que tinha vindo a faltar. Mas será que Werner vai ser capaz de liderar a equipa à conquista do seu primeiro título de campeão alemão?