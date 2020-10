Calma Arteta, do outro lado está Guardiola

O futebol está em constante renovação, tanto dentro de campo como fora dele. O duelo entre Manchester City e Arsenal pela 5º rodada da Premier League colocou frente a frente Pep Guardiola e Mikel Arteta.

O treinador do Arsenal foi o auxiliar de Pep durante três temporadas e meia no City antes de ser anunciado como treinador 'gunner'. É curioso perceber como a 'escola' de Guardiola vai crescendo, ganhando adeptos em grandes clubes e o seu legado ao mundo do futebol de expandindo.

Pois bem, hoje foi a vez de Arteta colocar em prática tudo o que aprendeu. É bem verdade que todo o conhecimento adquirido já lhe rendeu dois títulos em sua curta carreira como treinador e o seu Arsenal vinha em um momento melhor.

Sem nomes como De Bruyne ou Gabriel Jesus e Agüero voltando de grave lesão, o City poderia perder em poder de fogo, mas não foi bem isso o que aconteceu.

As duas equipes foram intercalando bons momentos durante o primeiro tempo, até que aos 20' Agüero recebeu de Mahrez no meio de campo, carregou e tocou para Foden que invadiu a área e bateu cruzado, Leno saltou e fez a defesa, mas no rebote Sterling chegou batendo e mandando para as redes!

Na sequência, o Arsenal teve duas chances de marcar, mas Saka parou em Ederson e Pepe, livre de marcação, desviou para fora.

Aos 34' quase o segundo dos 'citizen', mas Leno salvou. O City apertou a saída do Arsenal e ficou com a bola. De pé em pé ela chegou em Foden que finalizou livre de marcação, mas Leno cresceu e fez uma defesaça.

Se de um lado tem goleiro, do outro também. Saka tabelou com Aubameyang e ficou na cara do goleiro brasileiro, que saiu do gol e fez uma defesa espetacular!

No segundo tempo o Arsenal bem que tentou, mas não conseguiu encontrar o tão sonhado empate. A lição que fica é que, Arteta ainda terá que estudar muito para bater Guardiola.

Com a vitória o Manchester City chegou aos sete pontos conquistados e alcançou a 10º posição, já o Arsenal continua na 5º colocação com nove pontos.

Na próxima rodada, os comandados de Pep Guardiola visitam o West Ham (12º), enquanto o conjunto de Mikel Arteta recebe a visita do Leicester (4º).