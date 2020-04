Camavinga, com um futuro cada vez mais merengue

Se você perguntar sobre o futuro na França, o nome Camavinga certamente aparecerá. Poucos os conheciam quando, há um ano, ele estava entre a primeira equipe e a equipe B, com quem marcou quatro gols, e agora eles já o seguem de todos os cantos da Europa.

Camavinga conquistou prêmios nesta temporada e explorou de tal maneira que o Real Madrid o colocou entre um dos objetivos a curto ou médio prazo. O meio-campista é uma pérola para polir e eles sabem disso em Chamartín.

Pouco a pouco, o Real Madrid está dando o próximo passo. O jornal 'Marca' indicou em sua capa nesta quinta-feira, 23 de abril, que o jogador do Rennes está mais ao alcance do clube do que nunca, porque os outros pretendentes que já haviam desistido e o time de Bernabéu é o único que resta. Os clubes teriam assumido que Camavinga está de olho na capital espanhola.

Assim, Borussia Dortmund e Barcelona foram os últimos a cruzar o caminho do francês, cujo preço seria avaliado em 60 milhões de euros, segundo a mídia inglesa. No inverno, a quantidade era de aproximadamente 100 milhões.

Mas a realidade é diferente e a crise da saúde pode favorecer o Real Madrid. Rennes será um dos clubes que precisa recuperar o potencial econômico e sabe que se despedir de Camavinga é uma maneira fácil de injetar dinheiro nos cofres, o que poderia acelerar a transferência nos próximos meses.

O presente favorece o Real Madrid, embora, como indicado pela mídia acima mencionada, o Rennes tente fazer Camavinga continuar mais uma temporada no clube antes de dar aquele grande salto em sua carreira.