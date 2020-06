Camp Nou, Bernabéu e Wanda, fora da lista dos 30 melhores estádios

A revista 'France Football' elaborou uma polêmica lista com os 30 melhores estádios do mundo. Polêmica porque deixou de fora estádios como o do Barcelona, Real Madrid e Atlético de fora.

A ausência dos três chama realmente atenção. A revista justificou a decisão apontando que "a qualidade das arquibancadas' não está "a altura do gramado".

Outros estádios lendários também não aparecem na relação francesa como Old Trafford e Emirates Stadium.

Segundo a publicação os cinco melhores do mundo são: La Bombonera, Anfield, Signal Iduna Park, Rajko Mitic e Celtic Park.

Na lista estão outros estádio menos badalados como San Mamés, do Athletic de Bilbao; Mestalla, do Valência e até o Karaïskakis, do OIympiakos.