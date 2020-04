Careca compara ataque mágico do Napoli com o trio MSN

Careca, ex-jogador brasileiro, que formou nos anos 80 e início dos 90 ao lado do argentino Diego Maradona e do italiano Bruno Giordano o histórico tridente do Napoli apelidado de 'MaGiCa', comparou o seu ataque da época com o trio MSN, composto por Messi, Suárez e Neymar.

"Com Diego tínhamos uma grande vantagem. Diego em campo foi um fenômeno e nosso tridente era muito forte. Ele pode ser comparado a qualquer outro tridente, também com o que Barcelona formou, com Messi, Suárez e Neymar", disse em entrevista a televisão italiana 'Sky Sport".

Vivendo uma grande fase no time Napolitano, Careca foi sondado pelo Milan, que naquela ano havia conquistado a Liga dos Campeões com o trio Rijkaard, Gullit e Van Basten, mas recusou.

"Eu fiz um pacto com Diego e não fui. Depois, renovei até 1993, antes de ir para o Japão e voltar para o Brasil", revelou.

O brasileiro continua tendo um grande carinho por Napoli e pelo estádio San Paolo onde venceu uma Copa da UEFA, um Campeonato Italiano e uma Supertaça da Itália.

"O San Paolo é o estádio que mais me empolga. O estádio não era moderno, mas as pessoas faziam a diferença nesse campo. No meu tempo em Nápoles, havia 78 mil espectadores e sempre tivemos pelo menos 10 mil pessoas viajando conosco quando jogávamos fora", relembrou.