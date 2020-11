VÍDEO: Carlos Vinicius fala com Lucas Moura sobre chegada ao Tottenham

Carlos Vinícius chegou a Londres após uma passagem de destaque pelo Benfica, com 24 gols durante a temporada 2019/20. O brasileiro vai jogar esta campanha por empréstimo no Tottenham, que terá a opção de compra por 45 milhões de euros. A transferência custou três milhões de euros aos ingleses.

Em conversa com Lucas Moura, outro dos brasileiros do clube, ele admitiu que pensou em deixar o futebol no início da carreira devido às poucas oportunidades que recebia e à perda de sua mãe.

O atacante brasileiro também contou como recebeu o convite do Tottenham, e ainda elogiou a estrutura do clube e o técnico José Mourinho.