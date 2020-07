Casillas, mais do que presente na comemoração do Porto

Iker Casillas, que nesta temporada não conseguiu jogar apesar de estar inscrito na competição, viu sua equipe vencer o clássico contra o Sporting de Portugal (2-0) e entrou em campo após o jogo para comemorar com seus companheiros de equipe .

"Eu não pisava no Do Dragão há 14 meses. No final, a gente se emociona com isso", disse o goleiro ao canal oficial do Porto, vestindo uma camiseta do clube e um cachecol de campeão.

Apesar de não ter jogado um único minuto desde que sofreu um infarto do miocárdio em 1 de maio de 2019, Casillas não quis perder a comemoração de sua equipe.

O espanhol é muito amado pelos fãs do Porto e um grupo de seguidores lançou um movimento nas redes sociais nesta semana para pedir que o goleiro fosse escalado por pelo menos um minuto no restante da temporada para também receber o título de campeão.

"Gostaria de jogar agora mesmo", brincou o espanhol, que agradeceu aos fãs dos azuis e brancos por seu amor, porque "são muitos anos no Porto", embora ele duvidasse que seria capaz de atender ao pedido: "Por mais que dependa de mim, isso também depende dos médicos e do clube", explicou.

Casillas definiu o campeonato atual como "estranho": "Depois do intervalo, foi difícil, mas os jogadores foram muito bem e mereciam ser campeões", afirmou.

O espanhol de 39 anos chegou ao Porto no verão de 2015 e em quatro temporadas fez 156 jogos com os 'dragões', com os quais ganhou uma Liga NOS e uma Superliga Portuguesa.