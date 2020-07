Chute de 40 metros abre o placar para Southampton contra o City

No primeiro tempo do jogo no St. Mary's Stadium, o Southampton abriu o placar graças a um golaço de Che Adams, que aproveitou um erro de Zinchenko.

Aos 15 minutos de partida, o zagueiro do Manchester City teve a bola roubada no meio de campo e o atacante inglês aproveitou o posicionamento adiantado de Ederson.

O goleiro brasileiro foi surpreendido por um chute que partiu de perto do grande círculo central e fez a bola encobrí-lo, entrando no fundo do gol após viajar 40 metros.